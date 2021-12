Turgutlu’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü unutulmadı

Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Kaymakamlığı işbirliğiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde özel vatandaşlar ve aileleri için kahvaltı etkinliği düzenlendi. Kahvaltı etkinliğine katılan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Asıl engellerin beden ve zihinlerde değil, kalplerde olduğuna inanıyoruz. Turgutlu’muzda, Manisa’mızda ve ülkemizde ise tüm engelleri sevgiyle aşacağız” dedi.

Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Kaymakamlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında kentte faaliyet gösteren Turgutlu Bedensel Engelliler Derneği, özel vatandaşları ve protokol üyelerini düzenlediği kahvaltı etkinliğinde bir araya getirdi. Özel bireylerin ailelerinin de katıldığı kahvaltıda Başkan Çetin Akın özel vatandaşlar ve aileleri ile yakından ilgilenerek sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Orta Park Kafeterya’da gerçekleştirilen etkinliğe Başkan Çetin Akın’ın yanı sıra Eşi Sabriye Akın, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser, İlçe Jandarma Komutanı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Turgutlu Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Aysel Yiğit ve siyasi parti temsilcileri katıldı.



“Engelsiz bir Turgutlu’yu inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz”

Başkan Çetin Akın düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada asıl engellerin beden ve zihinlerde değil, kalplerde olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “3 Aralık Dünya Engelliler Günü, yaşadığınız sorunlara dikkat çekmek ve sizleri çok daha iyi anlayabilmemiz için önemli bir gündür. Bu gün vesilesiyle sizlerle bu güzel organizasyonda birlikte olduğum için son derece mutluyum. Hayatınızı kolaylaştırmak, güvenli, huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmenizi sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Yaşadığınız tüm sıkıntı ve sorunların bilincindeyiz, farkındayız. Karşı karşıya kaldığınız bu sorunların en büyüğünün ne yazık ki empati yoksunluğu ve ayrımcılık olduğunu biliyoruz. Fakat sizleri üzen, zaman zaman umutsuzluğa düşüren olay ve durumlara rağmen toplumumuzun büyük bir çoğunluğu olarak asıl engellerin beden ve zihinlerde değil, kalplerde olduğuna inandığımızı ifade etmek istiyorum. Turgutlu Belediyesi olarak ‘Engelsiz bir Turgutlu’yu inşa etmek, yaşam kalitenizi yükseltmek adına var gücümüzle çalışıyoruz. İhtiyaçlarınızı, talep ve önerilerinizi dinliyor, ortak akılla en etkili ve kalıcı çözümler üretiyoruz. Sizlerin yalnızca bir gün değil, her gün ve her an yanınızdayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz. Turgutlu’muzda, Manisa’mızda ve ülkemizde tüm engelleri sevgiyle aşacağımıza inanıyor, hepinize sağlıklı, mutlu ve engelsiz bir yaşam diliyorum.”

