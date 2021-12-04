Dünya Madenciler Günü dolayısıyla Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan faciada hayatını kaybeden 301 maden işçisi, mezarları başında anıldı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın tüm şubeleri, yağmur altında şehit madencileri mezarlarının başında anarken, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Soma Şubesi Başkanı Şevket Şahin, "Madenciler Günü'nde bir sevinç olması gerekirken biz, Soma'da verdiğimiz 301 şehitten dolayı bugünü hüzün ve üzüntüyle karşılıyoruz" dedi.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi Şubesi, 1 No'lu Şube, 2 No'lu Şube ve Soma Şube ortaklığıyla düzenlenen programla, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde Soma Maden Şehitliği'nde dualar okunup mezarlara karanfiller bırakıldı. İlk olarak 13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden 301 maden şehidinden 43'ünün kabrinin, diğerlerinin ise temsili mezar taşlarının bulunduğu Soma Maden Şehitliği ziyaret edilirken, şehit madencilerin kabirlerine teker teker karanfil bırakıldı.



"Madencinin günü olmaz"

Maden Şehitliği'nde konuşan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Soma Şubesi Başkanı Şevket Şahin, "Soma'da 4 şube olarak 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü hep birlikte buruk bir şekilde kutluyoruz. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü, öncelikle Soma'da yaşayan tüm emekçilere Türkiye ve dünyadaki emekçilere kutlu olsun. Madenciler Günü'ne mezarlıkta başladık. Madencinin günü olmaz. Biz bir gün değil her gün madendeyiz. Böyle günler şaşaayla kutlanır. Ancak bizim içimizdeki sevinç buruk. Madenciler Günü'nde bir sevinç olması gerekirken biz Soma'da verdiğimiz 301 şehitten dolayı bugünü hüzün ve üzüntüyle karşılıyoruz. Evlerine helal ekmek götüren madencilerin günü kutlu olsun" dedi.

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