Yıllarca yağmur duası için çıkılan mezar yalnız kaldı Manisa'nın Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesi sakinlerinin yüz yıllardır yağmur duası için çıktıkları tepede bulunan Sinan Dede isimli bir şehide ait olduğuna inanılan mezar tek başına kaldı Herhangi bir kaynakta izine rastlanılmayan Sinan Dede mezarı, boyutuyla ve ıslak takunyalarıyla da dikkat çekiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıllarca yağmur duası için çıkılan mezar yalnız kaldı Manisa'nın Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesi sakinlerinin yüz yıllardır yağmur duası için çıktıkları tepede bulunan Sinan Dede isimli bir şehide ait olduğuna inanılan mezar tek başına kaldı Herhangi bir kaynakta izine rastlanılmayan Sinan Dede mezarı, boyutuyla ve ıslak takunyalarıyla da dikkat çekiyor

İHA

Yıllarca yağmur duası için çıkılan mezar yalnız kaldı Manisa'nın Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesi sakinlerinin yüz yıllardır yağmur duası için çıktıkları tepede bulunan Sinan Dede isimli bir şehide ait olduğuna inanılan mezar tek başına kaldı Herhangi bir kaynakta izine rastlanılmayan Sinan Dede mezarı, boyutuyla ve ıslak takunyalarıyla da dikkat çekiyor

Manisa'da yüz yıllar boyunca yağmur duası için çıkılan ve şehit olduğuna inanılan Sinan Dede isimli zatın mezarının bulunduğu alan ilgi bekliyor. Yol çalışması sonrası her iki taraftan da istinat duvarının üzerinde kalan ve ulaşımın sağlanamadığı mezar için mahalle sakinleri yetkililerden yardım istedi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesinin eski sakinlerinin en uğrak yerlerinden birisi olan Sinan Dede isimli zatın mezarına ulaşımın kapanması üzerine mezar ziyareti yapamadıklarını belirten mahalle sakinleri yetkililerden yardım istedi. Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki zatın mezarında bulunan takunyaların hikayesi ise mahalle sakinleri tarafından kulaktan kulağa anlatılmaya devam ediyor. Kurak geçen yıllarda yağmur duası için ziyaret edilen mezarın çevresindeki derin çukurların hazine arayan defineciler tarafından kazıldığı düşünülürken Sinan Dede isimli zatın Kurtuluş Savaşı veya daha eski bir savaşta şehit olduğuna inanılıyor.

Islak takunyaların hikayesi
İstinat duvarının üzerine dayadığı seyyar merdiven ile Sinan Dede'nin mezarını ziyaret edip dua eden mahalle sakinlerinden Ahmet Akbaba, "Benim eşim Bozköylü bu yöreli. eşim, kayınpederim, kayınvalidem ve eskilerden duyduğumuza göre bu zatın bir savaşta şehit olduğu söyleniyor. Eskilerden 50 sene önce köy halkı yağmur duasına çıkacağı zaman buraya gelip dua ederlermiş. Bildiğim kadarıyla savaşmış ve şehit olduğu söyleniyor. Bu savaş Kurtuluş Savaşı mıdır yoksa başka savaşlar mıdır bilmiyorum. Savaş şehidi olduğu söyleniyor. Mezardaki tarih bizi yanılttı. Bu mezarla ilgilenen adamın oğluyla konuştuk mezarı kendilerinin bu hale getirdiği söyledi üzerindeki tarihte bu yüzden bizi yanılttı. 633 tarihine bir anlam veremedik. Eskilerden duyduğumuza göre sabah namazına gelen herkes, büyüklerimiz anlatıyor. Sabah namazına geldiklerinde ıslak bir çift takunya buluyorlarmış. Ama kimse birinin geldiğini görmüyormuş. Halk arasında Sinan Dede'nin camiye giderek gece namazı kıldığını söyleyenler var. Bu şekilde inanıyorlar" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yunusemreli atletlerden çifte kupa
YEREL HABERLER Yunusemreli atletlerden çifte kupa
Akhisarspor'un yüzü kızardı
YEREL HABERLER Akhisarspor'un yüzü kızardı
Turgutluspor'da Daşkan memnun
YEREL HABERLER Turgutluspor'da Daşkan memnun
Somaspor'da Basatemür'den takıma alkış
YEREL HABERLER Somaspor'da Basatemür'den takıma alkış
Şüpheli şahsın avucundan 3 adet sikke çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli şahsın avucundan 3 adet sikke çıktı
Arabasında uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Arabasında uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı
'Manisa Sarayı'ndan kalan tek yapı Fatih Kulesi restore ediliyor
YEREL HABERLER 'Manisa Sarayı'ndan kalan tek yapı Fatih Kulesi ...
Manisa’da şüpheli şahıslardan metamfetamin çıktı
YEREL HABERLER Manisa’da şüpheli şahıslardan metamfetamin çıktı
Hediyelik eşyalar sergide beğeniye sunuldu
YEREL HABERLER Hediyelik eşyalar sergide beğeniye sunuldu
Rektör Ataç, 'Biz Bir Takımız Projesi'nin açılış törenine katıldı
YEREL HABERLER Rektör Ataç, 'Biz Bir Takımız Projesi'nin açılış ...
TFF 2. Lig: Turgutluspor: 0 - Sakaryaspor: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Turgutluspor: 0 - Sakaryaspor: 0
Turgutluspor - Sakaryaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Turgutluspor - Sakaryaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Manisa'da bin öğrenciye Türk Kızılay'ın faaliyetleri anlatıldı
YEREL HABERLER Manisa'da bin öğrenciye Türk Kızılay'ın faaliyetleri ...
Akgedik’te 3 ve 4. etapta çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Akgedik’te 3 ve 4. etapta çalışmalar başladı
Turgutluspor - Sakaryaspor: 0-0
YEREL HABERLER Turgutluspor - Sakaryaspor: 0-0
Akgedik TOKİ'de 3 ve 4. etapta çalışmalar başladı Manisa'da 5 bin 500 konutluk Akgedik projesinde tamamlanan 2 bin 600 konutun ardından bin 400 konutun daha inşasına başlandı
YEREL HABERLER Akgedik TOKİ'de 3 ve 4. etapta çalışmalar ...
Turgutluspor - Sakaryaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Turgutluspor - Sakaryaspor (FOTOĞRAFLAR)
Manisa Sağlık Sen iş bırakma eylemi yapacak
YEREL HABERLER Manisa Sağlık Sen iş bırakma eylemi yapacak
Manisa'da kahvehaneye kumar baskını
YEREL HABERLER Manisa'da kahvehaneye kumar baskını
Çanakkale Şehitleri Anıtı yüzlerce öğrenciyi ağırladı
YEREL HABERLER Çanakkale Şehitleri Anıtı yüzlerce öğrenciyi ağırladı
Manisa Büyükşehir Belediyesi minikleri trafik eğitimi aldı
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyesi minikleri trafik eğitimi ...
Manisa'da trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Manisa'da trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Somaspor seri başlatamadı
YEREL HABERLER Somaspor seri başlatamadı
Manisa FK toparlandı
YEREL HABERLER Manisa FK toparlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.