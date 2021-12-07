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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa Büyükşehir'den engelli genç yazara destek

İHA

Manisa Büyükşehir'den engelli genç yazara destek

Manisa'da Şehitler Ortaokulu öğrencisi engelli Serhat Yıldıra, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi’nde kitap imza günü düzenledi.
Manisa Şehitler Ortaokulu öğrencisi engelli Serhat Yıldıra, ‘Sonsuz Aşk’ ve ‘Fakir Çocuk’ kitaplarının ardından son olarak kaleme aldığı ‘Bir Okul Macerası’ isimli kitabı için imza günü etkinliği gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen imza törenine, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Fırat Özcan ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy destek verdi. İmza gününde bir konuşma yapan Yazar Serhat Yıldıra, 2001 yılında doğduğunu ve doğum sonrası geçirmiş olduğu rahatsızlık sonucunda engelli olarak hayatına devam ettiğini söyledi. Yazar olma hayali ile çıktığı yolda, yazmış olduğu kitap için imza günü düzenlediğini ifade eden Yıldıra, destek olanlara teşekkürlerini iletti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy ise konuşmasında, Serhat Yıldıra’nın herkese örnek olduğunu belirterek, istenildiği zaman başarılmayacak bir şeyin olmadığını söyledi. Yaptığı çalışmalar gösterdiği başarılarından dolayı tebriklerini ileten Başkan Ergün, Yıldıra’ya gelecek hayatında da başarı dileklerini iletti. Yazar Serhat Yıldıra, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Fırat Özcan ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy adına kitaplarını imzaladı.

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