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Turgutlu Belediyespor’da Gökhan Aşıcı dönemi

İHA

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Başantrenörlüğüne Bursa Büyükşehir Belediyespor'da dört sezon boyunca başantrenörlük görevini üstelenen ve takımı Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nden Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ne taşıyan Gökhan Aşıcı getirildi.

Turgutlu Belediyespor’da Gökhan Aşıcı dönemi

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Başantrenörlüğüne Bursa Büyükşehir Belediyespor’da dört sezon boyunca başantrenörlük görevini üstelenen ve takımı Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’nden Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’ne taşıyan Gökhan Aşıcı getirildi.
Türkiye Basketbol Federasyonu’nun davetlisi olarak bu yıl ilk kez Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadelesini sürdüren Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nda Gökhan Aşıcı dönemi başladı. Anlaşmanın sağlanmasının ardından Gökhan Aşıcı ve Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, cumartesi günü Tarsus Belediyesi ile oynayacakları karşılaşma için hazırlıklarına vakit kaybetmeden başladı.
İlk olarak 20142015 sezonunda Bursa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı’nda yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Gökhan Aşıcı, 20152016 sezonunda Bursa ekibinin Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’ne düşmesinin ardından başantrenörlük görevini devraldı. Gökhan Aşıcı, Bursa takımını 20162017 sezonunda yeniden TKBL'ye taşıyarak önemli bir başarı elde etti. Gökhan Aşıcı yönetimindeki Bursa ekibi ayrıca 20172018 ve 20182019 sezonlarında playoff başarıları yakaladı.
Gökhan Aşıcı’nın takıma yeni bir soluk getireceğini ifade eden Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, “Bu yıl mücadele ettiğimiz TKBL’de yolumuza Gökhan Hocamızla devam ediyoruz. Genç yaşına rağmen oldukça tecrübeli ve başarılı bir kariyere sahip olan Gökhan Hocamızın takımımıza yeni bir soluk getireceğine inancımız tam. Hedeflerimiz kendisiyle aynı, bu nedenle sezon boyunca birlikte güzel işlere imza atacağımızı biliyoruz. Yeni dönemin takımımıza ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nın yeni başantrenörü Gökhan Aşıcı ise, “Bu büyük ailenin bir ferdi olmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlıyım. Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı kurulduğu günden bu yana birçok başarıya imza atarak kısa sürede kendini basketbol camiasında ispatladı. TKBL’de bundan sonraki tüm karşılaşmalarımızda mutlak galibiyet hedefiyle mücadelemize yorulmadan devam edeceğiz. Takımı güvenerek bana emanet eden Fırat Başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ederim. Yeni dönemin benim ve takımımız için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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