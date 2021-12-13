Demircili muhtarlar büyükşehirin hizmetlerinden memnun

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Demircili üreticilere yüzde 75 hibe destekli olarak verilen 23 bin 750 fidanın dağıtım töreninde konuşan mahalle muhtarları üreticilere destek olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından il genelinde hayata geçirilen proje ve yatırımlar, vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. Kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla uygulamaya alınan Meyveciliği Geliştirme Projesi için Demirci’de düzenlenen fidan dağıtım törenine katılan mahalle muhtarları ve vatandaşlar; Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol çalışmaları, tarımsal sulama havuzları, hayvan içme suyu göletleri, mezarlık hizmetleri gibi saymakla bitirilmeyecek hizmetler için Başkan Ergün’e teşekkür etti.

Kovancı Mahalle Muhtarı Fahri Demirkan, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından ihtiyaç duyduğumuz tüm hizmetler yerine getirildi. Sağ olsun Cengiz Başkan, Allah razı olsun. Ulaşım kolaylığı için yol yapımı, içme suyu altyapısı, hayvan içme suyu göletleri gibi çalışmalar mahallemize kazandırıldı. Cengiz Başkanıma teşekkür ediyorum” derken, Kovancı Mahallesi sakini İsmail Gökdemir, “Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden sınırsız hizmet alıyoruz. Çok memnunuz. Teşekkür ediyorum” dedi.

Tekeler Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Ünlü, “Öncelikle köylerimize yapılan tüm hizmetlerden ötürü başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere, Daire Başkanlarımıza, İlçe Muhtarlık İşleri Müdürümüze sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Hayvan içme suyu göletlerimiz, mezarlık işlerimiz, tarımsal sulama havuzları ve bunlara ilaveten yapılan tüm diğer çalışmalar için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanırken, Durhasan Mahalle Muhtarı Şerif Akın şunları söyledi: “Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen hizmette sınır yok. Yolumuz yapıldı, göletimiz yapıldı, Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, bizleri burada unutmadı.”

Sevişler Mahalle Muhtarı Halil Yetiş ise, “Kırsal kalkınmanın sağlanması adına yapılan çalışmalardan başlayarak, yapılan tüm hizmetler için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuşarak teşekkürlerini iletirken, Kuzeyir Mahalle Muhtarı Arif Çimen, “Her zaman destekleri bizimle olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e, sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Özveriyle çalışan ekiplerine de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” dedi.

Demirci Muhtarlar Derneği Başkanı ve Sögütçük Mahalle Muhtarı Mustafa Çiftçi ise şunları söyledi: “Efsane başkan diye tanınan, 30 büyükşehir arasında marka başkan diye aranan, hizmetleri ile güzel dokunuşlar yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e 79 kırsal, 22 merkez mahalle muhtarımız adına ilçemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı sonsuz teşekkürler ediyorum.”

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