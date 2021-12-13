Sahte gübre üreten şahıslar adliyeye sevk edildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen ve 59 ton sahte gübrenin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenledikleri operasyonla piyasaya sürülmek üzere olan 59 ton sahte gübreyi ele geçirdi. Artan gübre fiyatlarını fırsat bilen şahıslara yönelik operasyonda gözaltına alınan A.D. (37), Ş.Ö. (49), M.Y. (30), E.Ö. (22), H.K.(43) ve Suriye uyruklu suça sürüklenen küçük yaşta bir çocuk karakolda ifadeleri alınması sonrası adliyeye sevk edildi. Piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL değerindeki gübrelere el konulurken, şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

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