Salihli zabıtadan gramaj denetimi

Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekmek gramaj ve fiyatlarında yapılan değişikliğin ardından ilçe merkezinde bulunan fırınlara gece denetimi gerçekleştirdi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gece başlattığı uygulama sabaha kadar devam ederken, ilçe merkezinde faaliyet gösteren fırınlar özellikle ekmeklerin gramajı ve temizlik kurallarına uygunlukları yönünden sıkı bir şekilde denetlendi.

Vatandaşların sağlığı için rutin denetimlerini sürdüren ekipler, kurallara ve yönetmeliklere uygun bir şekilde üretim yapan işyeri sahiplerine ve çalışanlarına teşekkür ederek standartlara uymayan işletmelere de uyarılarda bulundu. Zabıta Müdürü Mustafa Yıldırım, ilçe genelinde faaliyet yürüten işletmelere yönelik hijyen ve gramaj konularında denetimlerin aralıksız devam edeceğini söyledi.

Zabıta ekiplerinin vatandaşların sağlığını korumak amacıyla rutin denetimler yaptığını belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Belediye olarak halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın sağlığını ilgilendiren tüm konularda denetim çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” dedi.

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