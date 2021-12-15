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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ergün'ün başarısını Sayıştay da tescil etti

İHA

Başkan Ergün'ün başarısını Sayıştay da tescil etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sayıştay denetimi ile ilgili yapılan kara propagandalara açıklık getirirken, Sayıştay raporlarında Manisa Büyükşehir Belediyesinin bütçe başarısının da tescillendiğini vurguladı. Başkan Ergün, “Sayıştay raporunda, gelir yönetiminde sağlanan başarının etkili olduğu, bütçe yönetiminde dengenin korunduğu ve 2020 yılında bütçe fazlası verildiği net bir şekilde ifade edilmiştir. Kaldı ki 2020 yılında Büyükşehir Belediyemiz, 30 büyükşehir arasında bütçesini en iyi kullanan belediye olarak bütçe performansında birinci olmuştur. Bu bağlamda, üretken belediyecilik ve mali disiplindeki başarımız, Sayıştay Raporu ile de tescil edildi” dedi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Aralık ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda, Sayıştay raporları ve bulguları konularına açıklık getirdi. Başkan Ergün, “Son günlerde gündeme getirilen ve bazı kesimlerce kara propaganda malzemesi yapılmaya çalışılan konular hakkında siz değerli meclis üyelerimize ve Manisa kamuoyuna bilgi vermek istiyorum. 2020 yılı Sayıştay denetim raporunda ortaya çıkan bulgular ile ilgili bazı kesimlerin yapmaya çalıştığı karalamaları üzüntüyle takip ediyoruz. Öncelikle “bulgu” kelimesinin tavsiye niteliğinde olduğunu ve Büyükşehir Belediyemizde herhangi bir kamu zararı söz konusu olmadığını ifade etmek istiyorum. Sayıştay denetçileri, mali raporlarımız üzerinde yaptıkları incelemelerde, ‘Mali raporlar ve tabloların tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine vardıklarını’ belirtmişlerdir. Yani daha net ifade etmek gerekirse 2020 yılı Sayıştay Denetim raporunda belirtilen bulguların tamamı tavsiye ve öneri niteliğindeki değerlendirmelerden ibaret olup, kamu zararına yönelik herhangi bir sorgu ve soruşturma söz konusu değildir” dedi.

"Sayıştay raporlarındaki başarımızı görmezden gelmişler"
Manisa Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılındaki gelirlerinin, bir önceki yıla göre yüzde 26,29 artış göstererek, 1 milyar 142 milyon 811 bin 216 TL olarak gerçekleştiğinin Sayıştay tarafından tespit edildiğini vurgulayan Başkan Ergün, “Yine Sayıştay raporunda, gelir yönetiminde sağlanan başarının etkili olduğu, bütçe yönetiminde dengenin korunduğu ve 2020 yılında bütçe fazlası verildiği net bir şekilde ifade edilmiştir. Kaldı ki 2020 yılında Büyükşehir Belediyemiz, 30 büyükşehir arasında bütçesini en iyi kullanan belediye olarak bütçe performansında birinci olmuştur. Bu bağlamda, üretken belediyecilik ve mali disiplindeki başarımız, Sayıştay Raporu ile de tescil edildi. Herhalde bu başarılarımız, taraflı olarak haberi yapanların ve yaptıranların işine gelmemiş olsa gerek, görememişler. Her zaman ifade ettiğim gibi; bizler, gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz. İftiralarla, karalamalarla ve yalan haberlerle Manisa’mıza ve hemşerilerimize hizmet aşkımızın önüne geçemeyeceksiniz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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