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Manisa’da sahte 800 litre şarap, 70 litre rakı ele geçirildi

İHA

Manisa’da sahte 800 litre şarap, 70 litre rakı ele geçirildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 800 litre şarap ve 70 litre sahte rakı ile rakı imalatında kullanılan damıtma düzeneği ele geçirildi.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Takip, İstihbarat ve Suç Araştırma Timi, Mersindere Mahallesi’ndeki H.G.(53) ve F.A.’nın (25) ikamet ve eklentilerinde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Salihli Sulh Ceza Hâkimliğinden alınan arama kararına istinaden Sart Karakol Komutanlığı ekiplerinin destek verdiği operasyonda, şişelerde olmak üzere sahte 70 litre rakı ve bidonlarda 800 litre şarap ile rakı imalatında kullanılan damıtma düzeneği ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan 2 şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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