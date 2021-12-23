Selendili öğrenciler yetenek taramasından geçti

Manisa'nın Selendi ilçesinde öğrencilere yönelik Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında yetenek taraması yapıldı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde spora yatkınlığı olan öğrenciler yetenek taramasından geçti. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Selendili öğrenciler hünerlerini sergiledi. İlçede bulunan kapalı spor salonunda yapılan yetenek taramasına 184 öğrenci katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri tarafından yapılan tarama öğrenciler; boykilo, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, esneklik, dikey sıçrama, çeviklik, sağlık topu fırlatma, pençe kuvveti, 20 metre sürat koşusu başlıklarında değerlendirildi.

Yetenek taramasına İlçe Kaymakamı Ali Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Sait Bozer de katıldı.

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