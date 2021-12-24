Turgutlu'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı



Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU(Manisa),(DHA) MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kavşakta 4 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu Çepnidere Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Arif Güner yönetimindeki 20 SN 675 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen önündeki Hüseyin Özoğuz'un kullandığı 45 ZA 3679 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hareket eden 45 ZA 3679 plakalı otomobil, önündeki Fehmi Ulaş Koçak idaresindeki 45 ABE 395 plakalı otomobile bu otomobil de önündeki Gökhan Dalkılıç idaresindeki 34 GE 3434 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücüler Hüseyin Özoğuz ve Arif Güner ile yolcular Kadir Çetintaş ve Aynur Güner yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada 4 otomobilde de hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2021-12-24 02:44:37



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