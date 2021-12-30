CHP’li Özel’e Diyanet-Sen’den tepki

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’in Kur’an kursları için söylediği sözlere Diyanet Sen Manisa Şube Başkanı Ahmet Özdemir’den sert tepki geldi.

Diyanet Sen Manisa Şube Başkanı Ahmet Özdemir, “TBMM’de düzenlediği toplantıda açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel skandallarına bir yenisini daha ekledi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan 46 yaş anaokullarını 'orta çağ düşüncesi' olarak tanımlayan Özel, bu okulların anayasaya uygun olmadığını da iddia etti. Bütün bilimsel verilerle de desteklendiği üzere 06 yaş çocukların kişisel ve bilişsel gelişimi için en önemli yıllardır. Bugün dünyanın en gelişmiş eğitim sistemlerine sahip ülkelerinde de gerek aile içinde gerekse 46 yaş anaokulu döneminde çocuklara değerler eğitimi, dini eğitim, dil eğitimi vs verilmektedir. Ülkemizde de son yıllarda 06 yaş eğitiminin önemi kabul görmüş ve 46 yaş çocuklarının anaokuluna gitmesi sağlanmıştır. Bu çerçevede halkımızdan gelen yoğun talepler karşısında Diyanet İşleri Başkanlığımız da çocukların gelişimine uygun bir şekilde hem Kur’anı Kerim Öğretimi hem dini değerler ve çocukların okul öncesi eğitimini kapsayan bir programla 46 yaş okul öncesi çocuklarımıza eğitim vermektedir. Museviler 23 yaş çocuklarına Tevrat’ı ezberletmektedir. Hristiyanlar bu yaştaki çocuklarına kendi dini eğitimlerini vermekte, kiliseye götürmektedir. Bunların hepsi çağdaş ve bilimsel eğitimler oluyor ama ülkemizde çocukların seviyesine göre hazırlanan programlarla annebabasının isteği ile bu kurslarda Kur’an öğrenmeleri CHP’li Özgür Özel Bey’e göre ‘Orta Çağ’ zihniyeti oluyor. Üstelik çocuklara din eğitimi ve öğretimi Anayasa’nın 24. maddesine göre kanuni temsilcilerine, yani anne ve babasına verilmesine rağmen Özgür Bey anne babalarının isteği ile çocukların bu kurslarda Kuran öğrenmesinin yasal olmadığını iddia ediyor. Çünkü CHP zihniyeti bu ülkede Kur’an öğrenilmesini, ahlaklı, dini ve milli değerlerine sahip çıkan bir nesil yetişmesini istemiyor. 28 Şubat’ın karanlık dehlizlerinde kalan bu zihniyet, her fırsat bulduğunda yeniden hortluyor. Köhnemiş alışkanlıklarla, halkının değerlerinden, isteklerinden uzak olduğunuzu zaten biliyoruz da keşke iddia ettiğiniz gibi çağdaş ve bilimsel yanınızı geliştirseydiniz, o zaman da çocuklara verilen bu eğitimin yerinde ve zamanında verilen bir eğitim olduğunu görürdünüz” ifadelerini kullandı.

Özdemir, “CHP, halkıyla kavgalı bu zihniyeti maalesef bir türlü bırakamıyor. Kimse kusura bakmasın; bu millet 28 Şubat zihniyetini sonsuza kadar yerin dibine gömdü ve bir daha kimsenin bunu hortlatmasına izin vermez. CHP’nin bu zihniyetinde özgürlüğün Ö’sü, demokrasinin, milli manevi değerlerin D’si, bilimin de B’si yok. Halkın yanında olmak yanına, göstermelik bir başörtülü almakla değil, gönülden halkının isteklerine, değerlerine kulak vermekle olur” diye konuştu.

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