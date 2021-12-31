Öğrenciler ailelerini kan vermeye teşvik etti

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde öğrencilerin ika ettiği anne ve babalar okula gelerek Türk Kızılayına kan bağışında bulundu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Dağhacıyusuf Mahallesi'nde Türk Kızılayı tarafından başlatılan proje kapsamında öğrencilere bilgilendirmelerde bulunuldu. Anne ve babalarını ikna ederek kan bağışında bulunmaları yönünde ikna edilmesi istenen öğrenciler ailelerine durumu anlattı. Kan bağışında bulunmak isteyen aileler, çocuklarının da desteğiyle okula gelerek Türk Kızılayına kan bağışında bulundu. Mahallede 87 ünite kan toplandığını belirten Alaşehir Kızılay Derneği Başkanı Arif Günay, "Kızılay tarafından kırsal kesimdeki okul çocuklarına 'Pasta Projesi' kapsamında pasta ikramı yaptık. Öğrencilere bir gün önceden pasta verileceğini ve ailelerini kan vermeye davet etmelerini istedik. Öğrencilerin katkılarıyla ilk kez bu mahallede 87 ünite kan bağışı yapıldı. Kan bağışı yapan herkese ve onlara kan verme bağışında bulunmalarını isteyen öğrencilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

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