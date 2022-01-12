Salihli'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

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Emre SAÇLI/MANİSA (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 1 kilo 558 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiden 2´si tutuklandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri, dün saat 18.00 sıralarında Atatürk Mahallesi'nde, uyuşturucu madde satışı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Bir bağ evinde yapılan aramalarda siyah poşetlere sarılı toplam 1 kilo 558 gram esrar ele geçirildi. A.C. (47), T.D. (31) ve H.A. (62) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.C. ve H.A. tutuklandı, T.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2022-01-12 17:53:15



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