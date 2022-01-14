Pakdemirli: Brusella, şarbon ve veba aşılarının bedelini almayacağız (4)

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KARABÜK VALİSİ FUAT GÜREL'E TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kula ve Demirci programlarının ardından, bugün vefat eden annesi Nergis Gürel'i toprağa veren Karabük Valisi Fuat Gürel'e taziye ziyaretinde bulunmak için Turgutlu ilçesine geçti. Gece geç saatlerde Yeni Mahalle'de bulunan taziye evine gelen Bakan Pakdemirli'ye, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur ve Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Serkan Baş eşlik etti. Bakan Pakdemirli, annesini kaybeden Karabük Valisi Fuat Gürel'e başsağlığı dileğinde bulunduktan sonra taziye evinden ayrıldı.Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2022-01-14 00:04:35



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