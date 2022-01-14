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Bakan Pakdemirli’den iki müjde daha Manisa’da Belenyenice Barajının açılışını gerçekleştiren Tarım ve Oran Bakanı Bekir Pakdemir'li kırsalın kalkınması için iki yeni müjdeyi daha açıkladı “Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi’ni 2022-2024 yılları arasında Türkiye genelinde uygulamaya başlıyoruz “IPARD 11’inci Proje Çağrısına çıktık ve çağrı kapsamında toplam 572 milyon TL hibe vereceğiz”

İHA

Bakan Pakdemirli’den iki müjde daha Manisa’da Belenyenice Barajının açılışını gerçekleştiren Tarım ve Oran Bakanı Bekir Pakdemir'li kırsalın kalkınması için iki yeni müjdeyi daha açıkladı “Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi’ni 2022-2024 yılları arasında Türkiye genelinde uygulamaya başlıyoruz “IPARD 11’inci Proje Çağrısına çıktık ve çağrı kapsamında toplam 572 milyon TL hibe vereceğiz”

Manisa’da Belenyenice Barajının açılışını gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kırsal kalkınmaya destek sağlayacak iki yeni müjdeyi daha paylaştı. Bakan Pakdemirli, 4 ilde pilot olarak uygulanan ‘Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi’nin 20222024 yılları arasında ülke geneline yayılacağını ve IPARD 11’inci Proje Çağrısına çıkıldığını ve çağrı kapsamında toplam 572 milyon TL hibe vereceklerini belirtti.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 günlük Manisa ziyaretinin ikinci gününe Yunusemre ilçesindeki bir otelde muhtarlar, tarım paydaşları ve STK temsilcilerine düzenlediği kahvaltı programıyla başladı. Programın ardından Şehzadeler ilçesinde yapımı tamamlanan Belenyenice Barajının açılışına geçen Bakan Pakdemirli burada üreticilere iki yeni müjde daha verdi.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Belenyenice Mahallesinde yapımı tamamlanan Belenyenice Sulama Barajının açılışına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Manisa bizim için önemli"
Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşı’nın okunmasının ardından bakanlığın Manisa’ya yaptığı yatırımların sinevizyon gösteriminin yapıldığı açılış programında Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik yaptığı açılış konuşmasında bir zamanlar insanların rüyalarında bile görmekte zorlandıkları yatırımların hayata geçtiğini belirterek Bakan Pakdemirli’ye teşekkür etti. AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’in konuşmasının kürsüye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise Manisa’nın kurutmalık üzümde, sofralık zeytinde birinci sırada yer aldığını tütünün merkezi, sebze ve meyvenin de önemli üretim merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, Manisa’nın potansiyelini çok iyi bildiklerini, destekler ve yeni yatırımlarla Manisa’nın yanında olduklarını söyledi.
Son 19 yılda Manisa’ya toplamda 13,7 milyar TL tarımsal destek sağladıklarını kaydeden Bakan Pakdemirli, bunun yaklaşık 3 milyar lirasını ise son 3 yılda ödediklerini kaydetti.

"Kırsal için iki yeni müjdemiz var"
Bu destekler ve yeni projeler sayesinde Manisa’nın bitkisel üretim değerinin, son 3 yılda yüzde 80 gibi önemli bir artışla 7,5 milyar TL’ye ulaştığını aktaran Bakan Pakdemirli, “Kırsalın kalkınması, katma değerli üretimin artması, genç kardeşlerimizin kendi işlerini kurması için çok sayıda destek programı uyguluyoruz. Bugüne kadar sağladığımız desteklerle kırsala yeni yatırımlar kazandırdık, 465 bin kişiye istihdam sağladık. Bugün de sizlere iki müjde vermek istiyorum. İlk olarak; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında eğitim alan ve kendi işini kurmak isteyen üniversite mezunlarımız için “Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi” hayata geçirmiştik. Dört ilde pilot olarak başlattığımız ve olumlu sonuçlar aldığımız Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi’ni 20222024 yılları arasında Türkiye genelinde uygulamaya başlıyoruz. Bu kapsamda; Proje kapsamında hayvansal, bitkisel, su ürünleri ve tıbbi ve aromatik bitki üretimi ile üretilen bu ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik projeler için 100 bin liraya kadar hibe desteği vereceğiz. Buna göre, bu yıl 2 bin kişiye 100’er bin lira olmak üzere toplam 200 milyon lira, 3 yılda ise toplam 6 bin gencimize 600 milyon lira destek sağlayacağız. Proje ile tarımsal faaliyetlerin eğitimli, uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik edeceğiz. Gençlerimiz hem kendi mesleğini yapacaklar hem de kendi işinin patronu olacaklar, istihdama ve tarımsal üretime de katkı sağlayacaklar. Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi proje başvurularına bugün itibariyle başlıyoruz. Ülkemize ve sektörümüze hayırlı uğurlu olsun! Şimdi sırada ikinci müjdemiz var! Bildiğiniz gibi; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumumuz TKDK, aracılığıyla IPARD Programı kapsamında kırsal kalkınmaya yönelik hibe destekleri veriyoruz. Bugüne kadar TKDK tarafından kadar yaklaşık 21 bin projeye 7,5 milyar TL hibe sağladık. Bu hibeler ile kırsal alanlarımızda 14 milyar TL’lik yatırım yapıldı. Son iki yılda pandemi şartlarına rağmen, IPARD hibeleri ile kırsal alanlarımıza 5,3 milyar Lira yeni yatırım yapılarak 15 bin kişiye istihdam alanı oluşturuldu. Bugün itibarıyla, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, arıcılık, zanaatkarlık ve yöresel ürünler, kırsal turizm, kültür balıkçılığı ve yenilenebilir enerji sektörlerini içeren çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi tedbirinden 11’inci Proje Çağrısına çıkmış bulunuyoruz. Çağrı kapsamında toplam 572 milyon Lira hibe ödeyeceğiz. Projelere yüzde 55 ile yüzde 65 arasında hibe desteği veriyoruz. Bu iki müjdemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Her iki kırsal kalkınma programıyla birlikte toplam 772 milyon liralık hibe desteği başvuru çağrısına çıktık. Bu destek programlarından en fazla başvuruyu Manisa’dan alacağımıza yürekten inanıyorum. Burada tüm gençlere, tüm yatırımcılara sesleniyorum! Desteğiniz burada sizi bekliyor. Durmayın, beklemeyin, projenizi hazırlayın, hibenizi alın. Proje başvuru çağrılarımızın hem Manisa’mıza hem de ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Son 19 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde su alanında adeta devrim niteliğindeki projeleri tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Onun millete hizmet aşkıyla, bu topraklara olan sevdasıyla; barajlardan tarımsal sulamaya, içme ve kullanma suyu temininden hidroenerji yatırımlarına kadar binlerce tesisi hizmete aldık. Buradan sizlerin huzurunda Manisa’mıza bu tesisleri kazandıran ve daima milletinin yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Belenyenice Barajının yapımında çalışan işçisinden mühendisine, yüklenici firmalardan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne kadar emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu Barajın Manisa’mıza hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum” dedi.
Bakan Pakdemir’linin konuşmasının ardından Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik günün anısına bir tablo hediye ettikten sonra protokol üyelerinin de katılımıyla barajın açılışı gerçekleştirildi.
Kil Çekirdekli Kaya dolgu şeklinde 33 metre yüksekliğinde inşa edilen Belenyenice Barajı 800 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak ve sulama amaçlı kullanılacak. Barajın toplam 45 milyon TL’ye mal olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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