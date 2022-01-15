Selendi’de Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda seçim heyecanı

Manisa'nın Selendi ilçesinde 20 Şubat 2022 tarihinde yapılması planlanan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Nurullah Efendi Kahveci yeniden adayı olduğunu açıkladı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu, 20 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Genel kurul öncesi toplantı düzenleyen mevcut başkan Nurullah Efendi Kahveci yeniden aday olduğunu açıklayarak tüm esnafı oy kullanmaya davet etti. Aynı kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Kahveci, "4 yıl önce üyelerimiz olan esnafımızın desteği ile başkan seçilmiştik. Esnafımızın desteği ile bizler başkan ve yönetim kurulu üyeleri olarak esnaflarımızdan aldığımız güç ve destek ile aynı kararlılıkla önümüzdeki dönemde de bizlere tekrar yetki verirlerse tekrar çalışmaya devam edeceğiz. Şimdiye kadar başarıyla sahip çıktıkları odamıza aynı destekle sahip çıkmaya devam edeceklerine inancımız tamdır. Hizmetkarı olmaktan onur duyduğumuz kıymetli esnaf ve sanatkarlarımızı 20 Şubat 2022 tarihinde heyecan ve coşku içinde yapacağımız genel kurulumuza davet ediyoruz" dedi.

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