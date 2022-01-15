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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da göçük altında kalan işçinin cesedine ulaşıldı

İHA

Manisa'da göçük altında kalan işçinin cesedine ulaşıldı

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) yeni açılan bölümünde devam eden altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçiye ulaşıldı. 21 yaşındaki işçinin hayatını kaybetti belirlendi.
Olay, saat 17.00 sıralarında Manisa’nın Yunusemre ilçesi Manisa OSB’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni açılan bölümde devam eden altyapı çalışmaları sırasında saat 17.00 sıralarında göçük meydana geldi. Ahmet Çolak (21) isimli işçinin toprak altında kaldığı göçük nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve emniyet ekibi sevk edildi. Ekipler kurtarma çalışmalarını sürdürürken ikinci bir göçük daha yaşandı. İkinci göçükte de 3 itfaiye eri ayaklarına kadar toprak altında kalırken, itfaiye erleri hem arkadaşlarını hem de işçiyi kurtarmak için zamanla yarıştı. Kurtarma çalışmalarını izleyen işçinin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Yaralı olarak kurtarılan itfaiye erleri Burak Arga, Namık Çetintaş ve Halil İbrahim Kaçar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye erlerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Toprak altındaki işçinin cesedine ulaşıldı
Göçükte toprak altında kalan işçinin kurtarılması için çalışmalar akşam saat 20.30 sıralarına kadar devam etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile AFAD ve UMKE ekiplerinin uzun uğraşları sonrası toprak altında kalan Ahmet Çolak'a ulaşıldı. Hayatını kaybettiği belirlenen Çolak’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ahmet Çolak’ın Van’dan çalışmak için Manisa’ya geldiği öğrenildi.
Göçükle ilgili soruşturma başlatıldı.

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