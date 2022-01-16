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MASKİ'nin kazdığı yerlerin kilit parke taşları büyükşehirden

İHA

MASKİ'nin kazdığı yerlerin kilit parke taşları büyükşehirden

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi ocak ayı meclis toplantısının ardından Akhisar, Alaşehir, Saruhanlı ve Turgutlu Belediye Başkanları ile birlikte ilçe sınırları içerisinde kalan ve MASKİ tarafından gerçekleştirilen her türlü çalışmanın ardından zemin kaplamalarına ilişkin tamiratların yapılması için Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe belediyesine kilit parke taşı verilmesine ilişkin protokolleri imzaladı.
Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi ocak ayı toplantısının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün; Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile birlikte ilçe sınırları içerisinde altyapı kuruluşlarının yaptığı çalışmalar neticesinde bozulan yüzey kaplamalarının tamir edilmesi protokolünü imzaladı. Protokol kapsamında MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından ilçelerde yapılan bakım, onarım, yenileme, yeni hat döşeme, arıza giderme gibi her türlü çalışmanın ardından zemin kaplamalarının tamiratının yapılması için Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Salihli Beton Boru Büz ve Kilit Parke Fabrikası’nda ürettiği kilit parke taşları ilçe belediyesine verilecek.
Protokollerin hayırlı olmasını dileyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından altyapı çalışmalarının yapıldığı ilçelerdeki parke taşı tamiratları noktasında işbirliği protokollerinin diğer ilçelerle de yapılacağını söyledi.

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