Somaspor'a Altınordu'dan takviye

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Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçını kazanarak Play-Off yarışındaki iddiasını kanıtlayan Somaspor, 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'dan Doğukan Tuzcu'yu kadrosuna kattı. Kırmızı-lacivertlilerin altyapısında yetişen 17 yaşındaki sağ bek, siyah-beyazlılarda 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Doğukan'ın imza törenine Asbaşkan Fatih Kaya da katıldı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)

2022-01-20 10:22:28



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