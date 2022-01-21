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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’da 258 bin 944 öğrenci karne heyecanı yaşadı

İHA

Manisa’da 258 bin 944 öğrenci karne heyecanı yaşadı

20212022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi düzenlenen karne töreniyle sona erdi. 258 bin 944 öğrencinin karne aldığı Manisa’da 2 haftalık tatile giren öğrenciler ve öğretmenler 7 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.
Manisa’da 20212022 eğitim öğretim yılının birinci döneminin tamamlanması nedeniyle karneler dağıtıldı. İl genelinde 258 bin 944 öğrencinin karne alarak yarıyıl tatiline başlaması nedeniyle Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulunda resmi tören yapıldı. Törene katılan Vali Yardımcısı Aydın Memük ve protokol üyeleri öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.
Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Manisa genelinde 258 bin 944 öğrencinin karne aldığını belirterek “20212022 eğitim öğretim yılının ilk döneminde tamamen yüz yüze uzaktan eğitime geçmeden Manisa’mızda eğitim öğretim faaliyetlerini yürüttük. 150 özel, 141 resmi olmak üzere toplamda 1091 okulumuz bugün itibariyle tatile girecek. Ben bu süreç içerisinde özellikle öğretmen arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür etmek işitiyorum. Salgın süreci zor bir dönemdi. Salgın devam etmesine rağmen bu eğitim öğretim yılında eğitimi öğretimi devam ettirmek için gayret gösterdiler. Sayın Bakanımız Mahmut Özer de tüm öğretmenlerimize bu üstün gayretlerinden dolayı başarı belgesi gönderdi. Bende Manisa’mızdaki öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına bu anlamda verdikleri destek için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.
20212022 Eğitim öğretim yılının ilk yarıyılını tamamlayarak karne heyecanı yaşayan öğrencileri tebrik eden Vali Yardımcısı Aydın Memük ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bugün mutlu bir günümüz, öğrencilerimiz karne heyecanını yaşıyorlar. Bir buçuk yıldır öğrencilerimizi özlemiştik okullarımızda bu yıldan itibaren öğrencilerimizle eğitim ve öğretime okullarda devam ediyoruz. Öğretmenlerimizin, idarecilerimizin, velilerimizin de duyarlı olmasıyla Manisa’da bu sene Kovid19 tedbirleri kapsamında herhangi bir okulumuzu kapatmadık. İnşallah tedbirlerimizi uygulamaya devam ederek yılsonu karne dağıtım töreninde de bir arada olacağız”
Törende, 1G sınıfı öğrencilerinden Yunus Emre Aras’ın okuma heyecanını paylaşması sonrasında birinci sınıf öğrencileri şiirler okurken, anasınıfı öğrencileri de çeşitli gösteriler sundu.
Tören, Vali Yardımcısı Aydın Memük, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici tarafından sınıflarda öğrencilere karne ve hediyelerinin verilmesi ile sona erdi.

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