Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde kar yağışı, kazayı da beraberinde getirdi. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Bir evin duvarının da yıkıldığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında İzmirAnkara D300 Karayolu Kavacık rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şevket Alkoy (53) idaresindeki 34 PB 8064 plakalı otomobil, kar yağışının da etkili olduğu karayolunda kontrolden çıktı. Karayolu üzerinde savrulan otomobil, Kavacık rampasını çıkarken taklalar atarak yolun sağ tarafında bulunan sulama kanalına girdi. Kanal içerisinde de takla atan otomobil bir evin bahçe duvarını yıkarken, toprağa gömülüp durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atmasının ardından adeta hurdaya dönen otomobilin içerisinden kendi imkânları ile çıkan sürücü Şevket Alkoy, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından önce Kula Devlet Hastanesine, ardından da ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı Alkoy'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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