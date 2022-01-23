Kavaklıdere AAT’ye tam not

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Alaşehir ilçesine bağlı Kavaklıdere mahallesinde bulunan Atıksu Arıtma Tesisinde mahalle muhtarları, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve AK Parti ilçe yönetimlerini ağırladı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Kavaklıdere Atıksu Arıtma Tesisinde, Kavaklıdere, Yeniköy, Örnekköy ve Şahyar mahalle muhtarları ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alaşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Erdal, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Necdet Türk ve yönetimi, Alaşehir Ülkü Ocakları Başkanı Çağatay Yayla ile AK Parti İlçe Başkan Vekili Mehmet Sencer Türkmen ve yönetimi ile Kavaklıdere Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Kudret Bozkaya’yı ağırladı. Tesise giren atıksuyun dönüşüm sürecini muhtarlar ve konuklarına anlatan Genel Müdür Yardımcısı Çevik, 4 milyon lira yatırım bedeli ile inşa edilen tesisi başarıyla işlettiklerinin altını çizdi.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, yapılan programın amacının tesise gelen atık su ile tesisten çıkıp doğaya deşarj edilen atıksu arasındaki farkı muhtarlar, partililer ve vatandaşlar ile paylaşmak olduğunu söyledi. İdare olarak sadece vatandaşlara sağlıklı içme suyu temin etmediklerini belirten Çevik, evsel nitelikli atıksuları arıtarak bereketli havzaları koruma altına aldıklarını da ekledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün, Gediz ve Bakırçay Havzalarında yeniden balık tutulacak sözünü yerine getirmek için çalıştıklarını belirten Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Büyük yatırımlar ile il genelinde inşa ettiğimiz, ya da işletmesini devraldığımız Atıksu Arıtma Tesisleri Manisa’nın geleceğine yapılan en büyük yatırımlardır. Alaşehir ilçemize bağlı Kavaklıdere mahallemizde inşa ettiğimiz tesisimiz de başarılı bir şekilde günlük 500 metreküp atıksuyu arıtıyor. Toplumun her kesiminden vatandaşlarımızı tesislerimizi görmeye davet ediyorum” dedi. Mahalle muhtarları ve partililer de tarımın büyük öneme sahip olduğu Manisa’da böylesine güzel tesisler görmekten dolayı mutlu olduklarını belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ettiler.

Ziyarette Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Himmet Güneş, MASKİ İlçe Şefi Mustafa Korkusuz ve teknik personel de hazır bulundu.

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