Turgutlu Belediyesinden yoğun kar mesaisi

Turgutlu Belediyesi hafta sonunda etkisini gösteren yoğun kar yağışının ardından teyakkuza geçerek çalışmalarını gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi adına anlık müdahalelerini gerçekleştirdi. Ekipler, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için kar yağışının yoğun olduğu kesimlerde kar küreme ve yol açma çalışmalarını yürüttü. Söz konusu çalışmalar gece saatlerinde de aralıksız olarak devam etti.

Kar yağışının etkisini gösterdiği yüksek kesimlerde çalışmaların 7/24 devam ettiğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Kentimizin yüksek kesimlerinin beyaza bürünmesiyle birlikte herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için yoğun bir çaba harcıyoruz. Vatandaşlarımızın kar yağışından etkilenmemesi ve ulaşımda aksamaların meydana gelmemesi adına ekiplerimiz gece gündüz demeden karla mücadele çalışmalarını sürdürdü. Zorlu koşullara rağmen 7/24 çalışmalarına devam eden mesai arkadaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

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