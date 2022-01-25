Alaşehir Belediyesi sokak ve yaban hayvanlarına yiyecek bıraktı

Alaşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi görevlileri, son günlerde yaşanan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan sokak ve yaban hayvanlarına yiyecek bıraktı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde özellikle kar yağışının yoğun olduğu kırsal dağlık alanlarda bulunan mahallelerin bulunduğu bölgelerde yol kenarlarına ve ormanlık alanlara yiyecek bırakıldı. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, havaların yağışlı olması, kar yağışının yoğun olması nedeniyle özellikle Dağhacıyusuf, Çarıkbozdağ, Bahçeli, Bahadır, Evrenli, Kozluca, Azıtepe, Osmaniye, Karadağ, Horzum Alayaka, Horzum Keserler gibi dağlık ve kırsal mahallelerin bulunduğu bölgelerde kar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanlarının yaşayabilmeleri için, değişik bölgelere yiyecek bırakıldı. Geçici Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerimiz havalar düzelinceye kadar, belirli aralıklarla yiyecek bırakmaya devam edecekler." dedi.

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