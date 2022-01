Genç iş insanlarından Turgutluspor’a baklavalı moral ziyaret

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. hafta maçında pazar günü deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak olan Turgutluspor'un 7 Eylül Stadı’nda bugün yaptığı antrenmanı Turgutlu Genç İş İnsanları Platformu Başkanı Avukat Ömer Can Temizel ve üyeleri ziyaret ederek hem baklava ikram etti hem de Çorum FK maçında başarılar diledi.

Turgutlu Genç İş İnsanları Platformu Başkanı Avukat Ömer Can Temizel ve üyelerinin gerçekleştirdiği ziyarette Turgutluspor Başkanı Ahmet Daşkan ve yöneticiler de yer aldı. Turgutlu Genç İş İnsanları Platformu Başkanı Avukat Ömer Can Temizel ve üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Kulüp Başkanı Ahmet Daşkan, “Turgutlu Genç İş İnsanları Platformu’na nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu ziyaretler takımımıza büyük moral oluyor. Bir kere daha kendilerine teşekkür ediyorum. Tüm şehir hep birlikte Turgutluspor’umuzu laik olduğu yere getireceğiz.” dedi.

