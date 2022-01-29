Somaspor'un konuğu Diyarbekirspor

Fatma Girik'in çocuğu var mı?

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SOMA, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçında 1461 Trabzon, İnegölspor ve Niğde Anadolu FK'yı mağlup edip Play-Off yarışında iddiasını güçlendiren Somaspor, yarın evinde Diyarbekirspor'la kozlarını paylaşacak. Soma Atatürk Stadı'nda Batuhan Kolaç'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemur, galibiyet serisini sürdüreceklerini ifade etti. Soma, grupta 35 puanla Play-Off hattının 2 puan gerisinde yedinci sırada bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2022-01-29 10:36:07



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