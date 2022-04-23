Selendi’de voleybol turnuvasının şampiyonları belli oldu

Selendi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ortaokullar arası voleybol turnuvaları sona erdi. Turnuvada kızlar kategorisinde Fatih Ortaokulu, erkekler kategorisinde ise Üç Eylül Ortaokulu turnuvanın şampiyonları oldu.

Selendi Spor Salonu'nda iki set üzerinden tek maç eleme usulü ile devam eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ortaokullar arası voleybol turnuvalarında bugün final maçları oynandı. Kızlar kategorisinde Fatih Ortaokulu, rakibi Çortak Ömer Nimet Kahraman Ortaokulu takımını 20 yenerek şampiyon olurken, erkekler kategorisinde ise Üç Eylül Ortaokulu rakibi Yatılı Bölge Ortaokul takımını çekişmeli geçen müsabakada 21 mağlup ederek şampiyon oldu. Dereceye giren takımlara kupaları ve madalyaları İlçe Kaymakamı Ali Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sait Bozer birlikte takdim etti. Turnuvalar boyunca kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla pankart açılırken, her okulun öğrencileri takım arkadaşlarına destek vermek için spor salonunu doldurdu.

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