Salihli Ramiz Turan Stadı spor kompleksi olacak

Manisa’nın Salihli ilçesinde bulunan Ramiz Turan Stadı, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılacak olan çalışma ile spor kompleksine dönüştürülecek.

Salihli Ramiz Turan Spor Kompleksi Yenileme yapım işi ise 4734 sayılı Kamu İhale kanunu çerçevesinde 20 Mayıs tarihinde ihaleye çıkıyor. İhaleye göre Ramiz Turan Stadyumu'na, 1 adet gençlik merkezi, 1 adet çok amaçlı spor salonu, 1 adet yüzme havuzu, 2 adet tenis kortu, 1 adet basketbol sahası ile 14 bin 600 metrekare atletizm pisti ile 1 adet 425 metrekare tribün yapılacak. Ramiz Turan’da bulunan stat ise kaldırılacak.

İhale şartnamesine göre yenileme çalışmasının 700 gün içinde tamamlanması bekleniyor.

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