Manisa FK fırsatı kaçırdı



MANİSA, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Kocaelispor'a deplasmanda 2-1 yenilen Manisa Futbol Kulübü, Play-Off yolunda büyük fırsatı kaçırdı. Eyüpspor'un bay olduğu haftayı puansız kapatan 7'nci sıradaki siyah-beyazlılar 6'ncı basamakta yer alan rakibiyle puan farkını 2'ye indiremedi. Teknik direktör Turgay Altay, Eyüpspor'la aralarında 5 puan fark bulunduğunu hatırlatarak, "Sezon sonuna kadar bizim 3, Eyüpspor'un da 4 maçı olacak. Biz mücadelemizi sonuna kadar göstereceğiz. Bu süreçte sadece bizim kazanmamız yeterli olmayacak, rakibimizin de kayıplar yaşaması gerekecek. Ancak biz son topa kadar elimizden geleni yapacağız" dedi. Manisa FK, bu hafta evinde düşme potasındaki Bursaspor'la karşılaşacak. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-04-25 11:41:42



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