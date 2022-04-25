Taş medreseliler, 42 yıl sonra iftar sofrasında bir araya geldi

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Taş medreseliler, küçük guruplar dışında ilk kez 42 yıl sonra Manisa il merkezinde bulunanların hepsi iftar sofrasında bir araya geldi.

Taş medreseli Adnan Akdağ’ın öncülüğünde verilen iftar yemeğine Manisa il merkezinde bulunan ve cezaevinde asılarak şehit olanlar ile cezaevinden çıktıktan sonra vefat edenlerin dışındaki taş medreseliler katıldı. İftar yemeği öncesinde konuşan Akdağ, “Bizler 40 küsur yıl önce inandığımız dava uğruna cezaevlerine girip oraları taş medrese yapmış bir nesil ve davanın temsilcileriyiz. Kimi dava arkadaşlarımız şehit edildi, kimimiz gazi olduk sakat kaldık. Kimimiz de istikbalini dört duvara gömdü ama mücadelesinden taviz vermedi. Aradan geçen 40 yılı aşkın süredir bizler aynı coşku ve heyecanı yaşıyoruz.” dedi.

Manisa il merkezinde geriye 16 kişi kaldıklarını vurgulayan Akdağ, iftar yemeğinde cezaevinde asılarak şehit olan Halil Esendağ ve Selçuk Duracık ile cezaevinden çıktıktan sonra rahmetli olan Aslan Özen, Hacı Dağlı, Ali Aksakal, Ahmet Tuncel ve Yurtşen Durmaz’ı da rahmetle yad ettiklerini sözlerine ekledi.

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