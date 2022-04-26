Manisa'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Manisa'da FETÖ/PDY terör örgütünün güncel yapılanmasını deşifre etmek için gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların cezaevindeki terör örgütü mensuplarının ailelerine maddi yardım ve gıda yardımı yaptığı tespit edildi.



Manisa Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel yapılanmasının deşifresine yönelik yapılan iletişimin tespiti çalışmaları sonucunda; adli işlem gören şahısların ailelerine maddi yardım yapan, cezaevinde bulunan şahısların aile ziyaretlerini organize eden ve sözde mağdur ailelere gıda yardımı yapan 2 şüpheli şahsa yönelik harekete geçildi. Yunusemre ve Soma ilçelerinde saat 06.00’da eş zamanlı olarak şüpheli şahısların yakalanmalarına, suç ve suç unsuru ele geçirilmesine yönelik yapılan operasyon çerçevesinde B.K. ve H.İ.A. isimli 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda şahıslara ait dijital materyallere ve örgütsel dokümanlara el konuldu. Olayla ilgili şahısların emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.