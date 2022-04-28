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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selendi’de çocuklara geleneksel oyuncaklar halk eğitimden

İHA

Selendi’de çocuklara geleneksel oyuncaklar halk eğitimden

Manisa’nın Selendi ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde çalışan usta öğreticiler tarafından üretilen geleneksel oyuncaklar ve kuklalar kırsal mahallelerde eğitim gören öğrencilere hediye edildi.
Selendi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün 2022 yılı kültür sanat etkinlikleri planı, geri dönüşüm ve sıfır atık temalı eğitim faaliyetleri çerçevesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 102. yıl dönümü nedeniyle ilçeye birleştirilmiş sınıfları bulunan Kazıklı İlkokulu öğrencilerine geleneksel çocuk oyuncaklarının tanıtımı ve oyuncak kukla dağıtımı yapıldı.
Merkezin usta öğreticileri tarafından geçmiş dönemlerde çocukların oynadığı geleneksel oyuncaklar ve kukla oyuncaklar yapılarak öğrenciler verildi. Eski oyuncaklar ve kuklaları alan öğrenciler eskilerden kalan oyuncaklarla oynamanın keyfini çıkarırken halk eğitimi merkezi personellerine teşekkür etti.
Son yıllarda geleneksel oyun ve oyuncakların unutulduğunu belirten Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Muhsin Kasap, "Birçok geleneksel oyun ve oyuncağımız son yıllarda unutuldu. Şimdiki çocuklarla konuştuğumuzda sadece internet oyunların oynadıklarını söylüyorlar. Oysaki eski oyunlar bambaşka biz halk eğitimi merkezi olarak bu oyunları önemsiyoruz. İnşallah bu geleneksel oyunlarımızı ve oyuncakları tekrar gün yüzüne çıkararak gelecek nesillere göstermek olacaktır" dedi.

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