Uçuruma düşen koyun ve kuzu halatla kurtarıldı

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Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR, (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yaklaşık 40 metre yükseklikten uçuruma düşen koyun ile kuzu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alaşehir'in kırsal Karadağ Mahallesi'nde oturan Nuri Aydın'a ait koyun ile kuzusu, Medet Çayı mevkisinde yaklaşık 100 metrelik uçurumu düştü. Koyun ve yavrusu 40'ıncı metrede bir ağaca takıldı. Aydın, hayvanları kurtaramayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, halatlar yardımıyla uçurumda mahsur kalan koyun ile kuzuyu kurtardı. Tekrar koyun ve kuzusuna kavuşan Nuri Aydın, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2022-05-05 15:07:55



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