Kaybolan küçük Zümral, duvarın dibinde uyurken bulundu



Doğan ÇİZMECİ/MANİSA, (DHA)MANİSA'da evlerinin bahçesinde oynarken kaybolan 5 yaşındaki Zümral Efe, ekiplerin çalışmasıyla yaklaşık 1 kilometre mesafede, duvarın yanında uyurken bulundu. Minik Zümral, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

Yunusemre ilçesi Yukarı Emlakdere Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde dün saat 19.00 sıralarında oyun oynayan Zümral Efe, ortadan kayboldu. Tüm aramalarına rağmen kızına ulaşamayan Tahir Efe (42), saat 21.30'da 112 Acil çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı´na bağlı 3 Asayiş timi, 3 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), iz takip köpeği ile arama çalışması başlattı. Jandarmaya, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri de destek verdi. Ayrıca Manisa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekipleri de bölgeye sevk edildi. Bölgede insansız hava aracıyla da havadan tarama çalışması yapıldı.

Küçük Zümral, saat 22.30 sıralarında, JASAT tarafından evine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki bir duvarın dibinde uyurken bulundu. Yapılan kontrollerinde durumunun iyi olduğu belirlenen Zümral Efe, ailesine teslim edildi.

Kızını bulan ekiplere teşekkür eden Tahir Efe, "Allah hepinizden razı olsun. Çocuğumu sağ salim buldunuz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Doğan ÇİZMECİ

2022-05-06 12:18:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.