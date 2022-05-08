Transit ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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Manisa'nın Soma ilçesinde transit ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesi Hatun Mahallesi Soma Savaştepe Karayolunda saat: 21.15 sıralarında M.A.(E/33) idaresindeki 35 DA 5719 plakalı transit ile Soma istikametine seyir halindeyken aynı istikamette ilerleyen D.A.S. (E/59) idaresindeki 45 AHN 558 plakalı motosiklete arkadan çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 45 AHN 558 plakalı motosiklet sürücüsü D.A.S. ağır bir şekilde yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan A.S. (K/50) hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili jandarma tarafından tahkikata başlanıldı.

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