Motosikletiyle bariyerlere çarpıp yola savruldu

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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet otoyol bariyerlerine çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Develi Mahallesi İzmir İstanbul Otoyolu İstanbul gidiş istikametinde saat 16.30 sıralarında Ş.A.U. (62) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan bariyerlere çarparak yola savruldu. Meydana gelen kazada; motosiklet sürücüsünün kaburga kısmında kırık meydana gelirken 112 ambulans ekipleri tarafından Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından yaralı sürücü ileri tetkik amaçlı Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün tedavisinin devam ettiği bildirildi.

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