Atatürk Kent Park'ta mayıs eğlencesi

Keyifli vakit geçirmek isteyen Manisalıların uğrak noktalarından bir tanesi olan Atatürk Kent Parkı, “Mayıs'ta Eğlence” programına ev sahipliği yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı keyifli vakit geçirmek isteyen vatandaşların ilgi odağı olan Atatürk Kent Parkı'nda “Mayıs'ta Eğlence” programı başlattı. Çocuklar ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği 'Mayıs'ta Eğlence' programına Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Atatürk Gençlik Merkezi Sorumlusu Ahmet Kaplan, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi öğretmenleri ile Manisalı çocuklar ve aileleri katıldı. Yüz boyama etkinliği ile başlayan programda çocukların yüzleri sevdikleri hayvan ve karakterle boyandı. Programda Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından Hacivat ve Karagöz orta oyunu da sahnelendi. Hacivat ve Karagöz'ü ilgiyle izleyen minikler, oyuna katılarak eğlenceli dakikalar yaşadı. Programda Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Müzik Grubu da sahne aldı. Grup, unutulmaz eserleri, enstrümantal olarak Manisalıların beğenisine sundu. 'Mayıs'ta Eğlence' programı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Halk Oyunları Ekibi'nin sergilediği halk oyunları gösterisi ile son buldu. 'Mayıs'ta Eğlence' programında keyifli vakit geçiren Manisalı vatandaşlar, etkinliği beğeniyle karşıladı.

Etkinliklerin Mayıs ayı boyunca her Cumartesi günü Atatürk Kent Park’ta gerçekleştirileceği belirtildi.

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