Salihli’de ‘Geçmişten Geleceğe’ sergisi açıldı

Manisa’nın Salihli ilçesinde çini eserlerinden oluşan “Geçmişten Geleceğe" sergisi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu Sanat Galerisi’nde açıldı.

Salihli Belediyesi Çini Atölyesi kursiyerlerinin Çini eğitmenleri Neşe Yasa ve Sare Demirel yönetiminde kursiyerlerin hazırladıkları “Geçmişten Geleceğe” isimli sergi, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve Belediye Başkanı Zeki Kayda ile protokol üyeleri tarafından Zafer Keskiner Tiyatro Salonunda düzenlenen törenle açıldı. 13 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar açık kalacak olan sergide, çini tablolar, çini vazolar, çini tabaklar ve çini dik objelerden oluşan yaklaşık bin eser sergilenerek satışa sunuluyor.

Serginin açılışında konuşan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, kültürel mirasların yaşatılarak gelecek nesillere aktarılmasına büyük önem verdiklerini belirterek Salihli’nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerine ait motiflerin çini vazolar ve tablolarda adeta sanat eserine dönüştüğünü söyledi. Başkan Kayda, “Belediyemiz Çini Atölyesi kursiyerlerimizin Çini eğitmenlerimiz Neşe Yasa ve Sare Demirel yönetiminde hazırladıkları “Geçmişten Geleceğe” isimli sergi dolayısıyla Zafer Keskiner Tiyatro Salonumuzda düzenlenen açılış törenine katıldık. Birbirinden güzel çini tablolar, çini vazolar, çini tabaklar ile çini objelerden oluşan ve yaklaşık bin eserin yer aldığı sergiyi gezerek bilgi aldık. Kültürel miraslarımızdan olan çini sanatını yaşatmak için ter döken kursiyerlerimize ve eğitmenlerimize, el emeği göz nuru vererek ortaya çıkardıkları birbirinden güzel eserlerden ve Salihli’mizin tanıtımına sağladıkları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Kadınların her alanda başarılı çalışmalara imza attıklarını ifade eden Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam da, “Salihli Belediyesi’nin açtığı çini kursuna katılarak çini eğitmenleri yönetiminde birbirinden güzel çini eserler hazırlayan tüm kursiyerlere, verdikleri emeklerden, ilçemizin ve bölgemizin turizm anlamında tanıtılmasına katkı sağladıklarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Açılışa, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, Salihli MYO Müdürü Cihangir Alaca, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, MHP KAÇEP İlçe Başkanı Hatice Balcı, Belediye meclis üyeleri ve daire müdürleri, S.S. Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatif Başkanı Yasemin Ademoğlu ve kooperatif üyeleri, Belediye Çini Atölyesi eğitmenleri Neşe Yasa, Sare Demirel ve kursiyerler ile okul müdürleri ve sanatseverler katıldı.

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