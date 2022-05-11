MASKİ içme suyunu kaynaktan musluğa kadar takip ediyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa merkezine günlük 70 bin metreküp içme ve kullanma suyu sağlayan Akpınar İçme Suyu Arıtma Tesisinde bulunan ağır metal ölçüm ve 3 adet bulanıklık ölçüm cihazları ile vatandaşlara iletilen içme suyunun kalitesini kaynaktan musluğa kadar anlık takip ediyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisalılara daha verimli ve kesintisiz içme suyu temini için il genelindeki çalışmalarını sürdürürken, aynı zamanda vatandaşlara ulaştırılan içme suyunun kalitesini mevzuatlar çerçevesinde sürekli takip ediyor. Manisa merkezine günlük 70 bin metreküp içme ve kullanma suyu temin eden Akpınar İçme Suyu Arıtma Tesisindeki modern donanım yatırımlarına bir yenisini daha ekleyen idare, tesise ağır metal ölçüm ve 3 adet bulanıklık ölçüm cihazı sağlayarak, devreye aldı. Ölçüm cihazı ile her on dakikada bir ölçüm yapılarak içme suyu mevzuatlar çerçevesinde sürekli izleniyor. Ölçüm cihazları Türkiye’de anlık ölçümü yapılabilen ikinci cihaz olarak Manisa’da bulunuyor. Cihazların kurulumunda yetkililer tarafından MASKİ personellerine bilgi verildi.



"Verimli ve kesintisiz su temini dışında bu suyun kalitesi de önemli"

Manisa merkezine günlük 70 bin metreküp içme ve kullanma suyu temin eden Akpınar İçme Suyu Arıtma Tesisini modern teknoloji ile donatmaya devam ettiklerini belirten MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “Akpınar İçme Suyu Arıtma Tesisi adeta Manisa’nın kalbi durumunda bulunuyor. Buradan sondajlarla çıkardığımız suyu arıtarak günlük ortalama 70 bin metreküp suyu vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Bu tesisimiz Manisa merkezimizin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılıyor. Yeni nesil pompalar ve jeneratörler ile enerji kaynaklı su kesintisinin önüne geçtik. Ardından, geri kazanım tesisi ile arıtma esnasında kullanılamaz duruma gelen yaklaşık 2 bin metreküp yani 10 bin kişinin su ihtiyacını karşılayabilecek suyu tekrardan işlemden geçirerek israf olmaktan kurtardık ve içilebilir hale getirdik. Tesisimize 3 adet bulanıklık ölçer ve ağır metal ölçüm cihazı alarak bu seferde kaynaktan musluğa kadar içme suyunun kalitesini ölçüyoruz. Su değerlerini mevzuat çerçevesinde daha uygun hale getirebilmek için 7 gün 24 saat izlemeye alıyoruz. Bu cihaz Türkiye’de ikinci cihaz olarak Manisa’da bulunuyor. Suyun fiziksel kalitesi ile ilgili bilgi sahibi olmak açısından anlık ölçümler büyük öneme sahip. Verimli ve kesintisiz su temini dışında bu suyun kalitesi de bizler için büyük önem arz ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün liderliğinde Manisa’ya içme suyunu sorunsuz bir şekilde ulaştırma gayreti içindeyiz. Bu doğrultuda yatırımlarımıza da devam ediyoruz” dedi.

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