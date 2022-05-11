Rehabilitasyon Merkezi'nde kurulan Survivor parkurunun kazananı dostluk oldu

Manisa'nın Kula ilçesinde Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla 80. Yıl Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi tarafından kurum bahçesinde kurulan Survivor parkurunda engelli öğrenciler ile protokol üyeleri kıyasıya yarıştı. Dostluğun kazandığı yarışmalar, renkli görüntülere sahne oldu.

Her yıl 1016 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Kula'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda farkındalık oluşturmak amacıyla 80.Yıl Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi tarafından kurum bahçesine geçtiğimiz aylarda kurulan ve ünlü yapımcı ve televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor parkurundan esinlenilen spor parkuru, en keyifli yarışmalara ev sahipliği yaptı. Kurum yöneticilerinin önderliğinde yapılan yarışmalarda Kaymakam Kemal Duru, 80. Yıl Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Mehmet Artaç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İsmail Danaç, Kula Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hasan Yiğen ile kurum sakinleri birinci olmak için kıyasıya ter döktü. Sürünme, su doldurma, el beceri oyunları ve tahta devirme gibi renkli görüntülere sahne olan yarışma sonucunda kazanan dostluk oldu.

Yarışmanın ardından her iki takım da birlik ve beraberlik mesajı vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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