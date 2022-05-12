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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Irgatoğlu: "Hemşireler bir Hemşireler Gününe daha buruk giriyor"

İHA

Irgatoğlu: "Hemşireler bir Hemşireler Gününe daha buruk giriyor"

Manisa Sağlık Sen Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, Hemşireler Günü ve 1218 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında sağlık sisteminin omurgası olan hemşirelerin, bir Hemşireler Günü’ne daha sorunların girdabında, buruk bir şekilde girdiklerini söyledi.
Hemşirelerin buruk olduklarını çünkü yaşadıkları sorunların pandemi süreciyle daha da derinleştiğine ve sorunlarına yenilerinin eklendiğine dikkat çeken Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, "İrade ortaya konulduğunda bir günde çözülebilecek sorunlar, yıllardır ihmal edildiği için maalesef kronik bir hal aldı. ‘Sağlık Çalışanları Yılı’ olan 2021 yılında da ne yazık ki gözle görülür bir iyileşme sağlanamadı. Bu noktada Sağlık Sen olarak hem sahada hem de masada mücadelemizi sürdürdük ve sürdürmeye de devam ediyoruz. Başta fedakar hemşireler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının can yakan ortak sorunları belli. Hemşirelerin görev tanımlarının net çizilmemiş olması ve uygulamalardan kaynaklı sorunlar nedeniyle hemşirelik mesleğinin geleceği risk altındadır. Meslek tanımlarının belirlenmesi hemşirelik mesleği açısından en önemli adım olacaktır. OECD ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde bir hemşire, dört hemşirenin yapması gereken işi tek başına yapmaktadır. Bakanlık verilerine göre, 2020 yılında 156 bin 972 olan hemşire sayısı 2021’de 2 bin 292 azalarak 154 bin 680’e gerilemiştir. Hemşirelerin ne denli iş yüküyle çalıştığı ve sağlanan istihdamların da yeterli olmadığı bu rakamlarla açıkça ortadır." dedi.

"Doktorlardan sonra en çok şiddet gören hemşireler"
Bir diğer önemli hususun ise şiddet olduğuna dikkat çeken Irgatoğlu şunları söyledi: "Sağlık alanında bulunan 39 branş arasında hekimlerden sonra en fazla şiddet gören kesim hemşirelerdir. Tüm sağlık çalışanlarının ortak sorunu olan şiddete karşı yasal adımlar atılmış olsa da aslolanın toplumsal duyarlılık olduğu açıktır. Bu sorunların yanında yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı kamu çalışanları olmak üzere tüm toplumun ortak sorunudur. Beklentimiz alım gücünü koruyacak adımların atılması, başta kamu görevlilerimiz ve sabit gelirlilerin enflasyona ezdirilmemesidir. Bu noktada atılması gereken ilk adım, 6 aylık süreyle verilen enflasyon farkının aylık olarak maaşlara yansıtılması olmalıdır. Zaten sağlık çalışanları yıllardır alın terini tırpanlayan ücret adaletsizliği ile boğuşuyor. Döner sermaye sisteminden kaynaklanan adaletsizlik hekiminden hemşiresine tüm sağlık çalışanlarının temel sorunu olmaya devam ediyor. Bu sorunun çözümü için yapılan palyatif çözümler de maalesef günü kurtarmaktan başka bir işe yaramamıştır."

"Cumhurbaşkanının açıklamaları önemli"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mart Tıp Bayramı’nda yaptığı açıklamaları önemli bulduklarını ifade eden Irgatoğlu açıklamasını şöyle tamamladı: "Sabit ek ödemelerin merkezi bütçeye aktarılarak (maaş ve ek ödeme) tek kalemden ödenecek olması, merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak, ek ödemelerde artış yapılacak olması, ücretlerde yapılacak iyileştirmenin emekliliğe de yansıyacak olması, 3600 ek göstergeden yararlanacak olanların çerçevesinin genişletilmesi Sağlık çalışanlarına şiddetin katalog suç sayılacak olması ve malpraktis davalarına karşı kurul oluşturulması Sayın Cumhurbaşkanının hayata geçirileceğini söylediği bu düzenlemelerin bir an önce uygulamaya geçmesini bekliyoruz. Geç kalınmış olsa da tüm bunlar yerinde düzenlemelerdir ve hemşireler dahil fedakar sağlık çalışanlarının tamamı bu hususlarda iki aydan beri adım atılmasını beklemektedir. Düzenlemeler hayata geçirilirken, adalet ve hakkaniyet mutlak surette gözetilmelidir. Aksi adımların, sağlık sistemine daha fazla darbe vuracağını ve yeni mağduriyetler üreteceğini hiç kimsenin unutmaması gerekir. Sağlık Sen olarak sorunların çözümünün, sağlık çalışanlarına haklarının teslimi noktasında adaletin ve vicdanın gereği olduğuna inanıyoruz. Hemşireler Haftası dolayısıyla, bu inancımızı ve kararlılığımızı bir defa daha tekrarlıyor; fedakar tüm hemşirelerimizin bu anlamlı gününü içtenlikle kutluyoruz. Bu vesileyle, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm yetkilileri, sağlık çalışanlarının kronik sorunları için bir an önce adım atmaya davet ediyoruz.”

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