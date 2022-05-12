AK Parti'li Füzün: "CHP'li belediye yasak tanımıyor" Akhisar'ın CHP'li belediye başkanı tarafından yasak olmasına rağmen civciv dağıtılacak olmasını eleştiren AK Parti Akhisar İlçe Başkanı Fatih Füzün projenin hem insan hem de hayvan sağlığını tehdit ettiğini söyledi

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun, kırsal mahallelerden başvuruda bulunan her haneye 20 adet Ataks cinsi tavuk civcivi desteğinde bulunacaklarını açıklamasına tepki gösteren AK Parti Akhisar İlçe Başkanı Fatih Füzün, Akhisar Belediyesi’nin, insan ve hayvan sağlığını tehlikeye attığını ve bakanlığın geçmiş ve günümüzde yayınladığı kararları görmezden geldiğini belirtti.

AK Parti Akhisar İlçe Başkanı Fatih Füzün, “Tarım ve Orman Bakanlığı ve Tarım Orman Müdürlüğü’nün bu konudaki hassasiyeti ortada, Akhisar Belediyesi yaptığı son hamle ile insan sağlığını ne kadar ayaklar altına aldığını ve ortaya attığı civciv projesi ile beraber kendilerinin ne kadar konulardan uzak olduklarını bir kere daha gösterdi. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı olumsuz etkileyen ve etkileri her geçen gün devam eden Kuş Gribi salgını, ülkemizde de en yaygın 2015 yılında görülmüş olsa da zaman zaman tekrardan kendini hatırlatmaktadır. Covid19 salgının bittiği ve insanımızın yeni nefes almaya başladığı bu günlerde böylesi, hem tarım hayatını hem de insan hayatını tehlikeye atacak olan bir hamleyi şaşkınlık ile izliyoruz. 20192020 ve son olarak 26.04.2022 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığımızın tarafından yayınlanan doğa ve insan hayatının tehlike altına alacak olan bu girişim, canlı hayatını tehlikeye atmaktadır. Burada biz bunları anlatırken sadece Akhisar’dan bahsetmiyoruz buralardan çoğalacak bir salgından bahsediyoruz. Bu konu bu güne ait değil daha önce Ziraat Odası’nın da böyle bir projesi oluyor ve yine aynı sebep ile reddediliyor. Bugün yapılan yanlıştan dönülmez ise bu işin ekonomik boyutunu da düşünmemiz gerekiyor. Mevcut hayvanlara sıçraması ve bu işin büyümesi halinde, bu işin vebaline kimler girecek yada böyle bir durumda bugün dağıtım meraklısı olanlar o gün de dağıttıkları ailelerin yanında olacaklar mı? Daha yakın tarihte hayvanları kireçler içine atmak zorunda kaldık. Birçok aile ekonomik zorluk içinde mücadele etti. Tek geçim kaynağı hayvancılık olan ailelerimiz var." dedi.

Manisa'nın kanatlı hayvan varlığında Türkiye birincisi olduğu için daha da hassas olunması gerektiğine dikkat çeken Füzün, "Geçmiş dönemde Akhisar ilçemizde Moralılar Mahallesinde görülen ilk Kuş Gribi mihrakını peş peşe Akhisar Rahmiye Mahallesi, Kapaklı Mahallesi, Saruhanlı İlçesi Develi Mahallesi, Saruhanlı ilçesi Koldere ve Kemiklidere Mahallelerinde çıkan Kuş Gribi Hastalığına rastladık. Bu hastalık mihraklarında 'Tavuk Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği' çerçevesinde toplam 5 milyon 747 bin 390 adet kanatlı hayvan itlaf edilmiş olup 58 milyon 283 bin 193,64 TL tazminat ödenmiştir. Dolayısıyla hem insan hem hayvan sağlığı açısından risk oluşturan bu hastalık ülke ekonomisine de büyük kayıplar yaşatmaktadır. Bu olay 'Dağıttık bitti', sadece ve sadece basit bir civciv dağıtma projesi olarak görmemek bu işin başından sonuna kadar düşünülmeli ve araştırılmalıdır. Sayın Besim Dutlulu, tavukların partisinden bahsetmekte. Soruyoruz kendisine: İnsan sağlığı açısından bakanlığın ve Tarım Orman Müdürlüğünün aldığı kararlar ortadayken hayvan ve insan sağlığını tehlikeye atmanın partisi belli midir?" dedi.

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