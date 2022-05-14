Manisa FK - Tuzlaspor: 4-1



Ersan ERDOGAN / MANİSA, (DHA)

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Turgut Doman (xx), Muhammet Yumak (xx), Murat Şene (xx)

MANİSA FK: Muhammed Birkan (xxx) Muhammet Taha (xx), Landre (xxx), Sadi (xx), Gakpa (xxx), Nizamettin (xxx) (Dk. 81 Kouter), Hakan (xx), Erhan (xx), Diallo (xxx) (Dk, 90+1 Selim), Çağrı (xxx) (Dk. 81 Özgür), Okan (xxx) (Dk. 66 Ozegovic x)

TUZLASPOR: Emre (xx) Erhan (xx), İsmail (xx), Posmac (x) (Dk. 46 Gökhan x), Ferhat (xx), Diack (x) (Dk. 54 Tayfun x), Rotman (x) (Dk. 58 Mustafa x), Sedat (xx), Çekdar (xx), Ahmet (x) (Dk. 46 Salih x), Ezeh (x) (Dk. 46 Ömer x)

GOLLER: Dk. 14 Okan, Dk. 31 Gakpa, Dk. 70 Hakan, Dk. 90+2 Ozegovic (Manisa FK), Dk. 29 Sedat (Tuzlaspor)

SARI KARTLAR: Nizamettin (Manisa FK), Posmac, Mustafa, Erhan (Tuzlaspor)

Spor Toto 1´inci Lig´de evinde Play-Off hesapları yapan Tuzlaspor´u konuk eden Manisa Futbol Kulübü rakibini 4-1 yenerek kümede kalmayı garantiledi. Siyah-beyazlılar 14´üncü dakikada Okan´la öne geçti, Tuzlaspor 29´da Sedat ile skoru eşitledi: 1-1. Manisa temsilcisi 31´inci dakikada Gakpa ile 2-1´u bularak ilk yarıyı bu sonuçla bitirdi. Ev sahibi ekipte 70´inci dakikada sahneye çıkan Hakan takımını rahatlattı: 3-1. Son sözü uzatma dakikalarında Ozegovic söyledi: 4-1. Önümüzdeki haftayı bay takım olarak geçirecek Manisa Futbol Kulübü, 2021-2022 sezonunu 49 puanla bitirdi. Tuzlaspor´un ise Play-Off oynama şansı kalmadı.

14´üncü dakikada Manisa FK öne geçti. Gakpa´nın ortasında Tuzlaspor kalecisi Emre topu sektirdi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Okan müsait durumda fileleri havalandırdı: 1-0.

29´uncu dakikada Tuzlaspor skoru eşitledi. Diack´ın kafayla indirdiği topu önünde bulan Sedat hızla ceza alanına sokuldu. Sedat´ın çektiği sert şutta savunmadan seken top Manisa FK ağlarına gitti: 1-1.

31´inci dakikada Manisa FK bir kez daha öne geçmeyi başardı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Gakpa, düzgün bir şutla ağları sarstı: 2-1.

Manisa FK ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

64´üncü dakikada Manisa FK net fırsatı kaçırdı. Nizamettin´in şutunda top yan iç direğe çarparak çizgiye geldi. Pozisyonu takip eden Gakpa bomboş durumda golü atamadı.

70´inci dakikada Manisa FK farkı ikiye çıkardı. Diallo´nun geriye çıkardığı topa çaprazda sert vuran Hakan yakın köşeden golü attı: 3-1.

90+2´nci dakikada Manisa FK, Ozegovic'in golüyle skoru 4-1'e getirdi.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-05-14 18:02:31



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