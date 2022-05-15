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Feyyaz Uçar’a Kırkağaç’ta sevgi seli Eski milli futbolcu Feyyaz Uçar Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki Çam Festivali'ne katıldı

İHA

Feyyaz Uçar’a Kırkağaç’ta sevgi seli Eski milli futbolcu Feyyaz Uçar Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki Çam Festivali'ne katıldı

Beşiktaş’ın ve Türk milli futbol takımının efsane futbolcusu Feyyaz Uçar, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde düzenlenen Çam Festivali'ne katıldı. Feyyaz Uçar, Kırkağaç’ta büyük ilgi gördü.
Uzun yıllar Beşiktaş’ta ve bir sezonda Fenerbahçe’de forma giyen, attığı gollerle 19891990 sezonunda Türkiye Gol Kralı olan ve şu an yayıncı kuruluş'ta yorumculuk yapan Türk Milli Takımının eski yıldızı Feyyaz Uçar, ilk olarak Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse’yi makamında ziyaret etti. Büyükköse ile ilçe ve ülke sporu hakkında sohbet eden Feyyaz Uçar, ilk kez geldiği Kırkağaç’ı ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Yaklaşık 45 dakika süren ziyaretin ardından Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Feyyaz Uçar’a Kırkağaç’ın bin 660 yaşındaki tarihi anıt zeytin ağacından üretilen zeytinyağını hediye etti. Daha sonra efsane futbolcu Feyyaz Uçar, Şair Eşref Stadına giderek Acar İdman Yurduspor’un alt yapı oyuncularının antrenmanını izledi. Feyyaz Uçar, geleceğin yıldızlarından büyük ilgi gördü.
Hem alt yapı öğrencileri hem de vatandaşlar Kral Feyyaz Uçar ile fotoğraf çektirmek ve formalarını imzalatabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Alt yapı oyuncuları rol modelleri Feyyaz Uçar’ı görmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadı.
Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Kırkağaç Kaymakam Refiki Bahri Gökalp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör, MHP İlçe Başkanı Halil Boğaz, İYİ Parti İlçe Başkanı Levent Komşu, Acar İdman Yurduspor Kulüp Başkanı Emin Elçi, Antrenörler Erol Tör, Erkan Gelir çok sayıda Kırkağaçlı Feyyaz Uçar’ın öğrencilerle buluşmasına tanıklık etti.
Alt yapı sporcuları ve vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektiren ve forma imzalayan Feyyaz Uçar, “Kırkağaç’a geldiğim ve bu güzel sporcuları ziyaret etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Gösterilen ilgiden dolayı kendilerine çok teşekkür ederim. Benim için unutulmaz ve güzel bir gün. Acar İdman Yurdu Spor kulübüne başarılar diliyorum” dedi.
Kaymakam Murat Büyükköse, Feyyaz Uçar’a ziyaret sonunda bir plaket vererek, “İlçemize gelerek bizleri onurlandıran Beşiktaş ve Türk futbolunun efsane oyuncusu Feyyaz Uçar’a çok teşekkür ediyorum. Bizlere unutulmaz bir gün yaşattı. Kendisini her zaman ilçemize bekleriz” dedi.
Acar İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Emin Elçi'de Feyyaz Uçar'a, Acar İdman Spor forması hediye etti. Feyyaz Uçar ve Kaymakam Murat Büyükköse, alt yapı oyuncularının arasında oynanan futbol karşılaşmasının da başlama vuruşunu yaptı.
Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Kral Feyyaz Uçar, daha sonra ise Kırkağaç Çam Festivalini ziyaret etti. Türk futbolunun efsanesi Feyyaz Uçar, akşam geç saatlere kadar kaldığı Çam Festivaline ise hayran kaldı. Çam ağaçlarının altın kurulan çadırda dinlenen, mangal yaparak Kırkağaçlıların yüzyıllardır sürdürdüğü geleneğin coşkusuna katılan Kral Feyyaz Uçar, geç saatlere kadar Çam Festival alanında kaldı. Kırkağaçlıların büyük ilgisiyle karşılaşan Feyyaz Uçar, sevenleriyle kırmayarak onlarla bol bol fotoğraf çektirdi.
Feyyaz Uçar, “Gerçekten muhteşem bir ortam. Çam Festivaline ilk kez geliyorum. Çam ağaçlarının altında kurulan binlerce çadır harika bir festival. Gösterdikleri ilgiden dolayı tüm Kırkağaçlılara teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
Feyyaz Uçar, festival öncesi ise Öveçli Mahallesindeki Beşiktaşlılarla buluşarak bol bol sohbet etti.

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