Uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu maddelerle yakalanan şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevliler tarafından 'Uyuşturucu Madde Satan, Kullanan ve Nakleden' şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda M.K. (28) isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 43 adet 600 mg sentetik ecza hapı, 3 adet 225 mg sentetik ecza hapı, 19.04 gram metamfetamin, 6.76 gram esrar, 1.50 gram kenevir tohumu, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, 4 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet metamfetamin fişeklerde kullanılan alüminyum folyo ve 1 adet tabanca ele geçirildi. M.K. poliste yapılan sorgusundan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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