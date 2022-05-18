Alaşehir'de 'Gençlik Yürüyüşü' yapıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Alaşehir Kaymakamlığı tarafından "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi. Alaşehir Belediyesi Bando takımı eşliğinde, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’ndan başlayarak, Sevgi Yoluİstiklal Caddesi, Atatürk Bulvarı üzerinden devam ederek, yine Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda sona eren yürüyüş boyunca, ellerde Türk Bayrakları taşındı. Öte yandan kutlamalarda Alaşehir Belediyesi organizasyonunda Azerbaycan Halk Oyunları ekipleri halk oyunları gösterisi yaptı. Azeri Halk Oyunları ekipleri sergiledikleri performansla izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Yürüyüşe Alaşehir kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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