Gençlik Şöleni’nde Hande Ünsal rüzgarı Salihlili gençler Hande Ünsal ile coştu

Salihli Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle geleneksel olarak düzenlediği Gençlik Konseri, 2 yılın ardından bu yıl yapıldı. Gençlik Şöleni’nde sahne alan Türk Pop Müziğinin sevilen ismi Hande Ünsal, sevilen ve popüler şarkılarını Salihlili gençler için seslendirdi.

Konserde sahne şovları ile göz dolduran Hande Ünsal, seslendirdiği 30 şarkı ile genç hayranlarına unutulmaz bir şölen yaşattı. Salihli’yi çok sevdiğini dile getiren ve gençlerin isteklerini geri çevirmeyen Hande Ünsal, söylediği şarkılarla hayranlarını doyasıya eğlendirdi. Genç hayranları, konser boyunca pop müziğin sevilen sanatçısı Hande Ünsal’ın seslendirdiği bütün şarkılara hep birlikte eşlik etti.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri içinde düzenledikleri Gençlik Şölenine katılan Salihlili gençlere seslenen Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı ulusal kurtuluş mücadelemizin 103. yıl dönümünü kutlamanın onuru ve mutluluğunu yaşıyoruz. Salihli Belediyesi olarak gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi, bedenen ve ruhen sağlıklı bireyler olması için her türlü sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerine destek oluyoruz. Çünkü gençler bizim geleceğimiz ve Cumhuriyetimizin teminatıdır. Sizleri çok seviyorum ve bütün gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını yürekten kutluyorum” dedi.

Salihli’nin 19 Mayıs Bayramı coşkusuna ortak olan Hande Ünsal’a teşekkür eden Başkan Kayda, genç sanatçıya çiçek takdim etti.

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