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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutlu’da okullardan 600 kilogram atık pil toplandı

İHA

Turgutlu’da okullardan 600 kilogram atık pil toplandı

Turgutlu Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları (TAP) Derneği işbirliğiyle atık pillerin geri dönüşümünü sağlamak ve ekolojik dengenin bozulmasını önlemek amacıyla düzenlenen Atık Pil Toplama Yarışması çerçevesinde Turgutlu genelindeki okullardan toplam 600 kilogram atık pil toplandı.
Turgutlu Belediyesi, 20212022 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde TAP Derneği işbirliğiyle okullar arasında düzenlediği Atık Pil Toplama Yarışması çerçevesinde okullardan atık piller toplandı. Kent genelinde yarışmaya katılan okullarda eğitim gören öğrenciler toplamda 600 kilogram atık pil toplamayı başardı. Yarışma sonucunda dereceye giren okullara ödülleri önümüzdeki günlerde takdim edilecek.
Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş, “Çocuklarımızda çevre bilinci ve farkındalığı oluşturabilmek adına TAP Derneği ile birlikte atık pil toplama yarışmamızı gerçekleştirdik. Gelecek nesillerimize temiz ve sağlıklı bir çevre bırakabilmeyi çok önemsiyoruz. Bu konuda duyarlı davranarak yarışmaya katılan okullarımıza ve atık pilleri toplayan öğrencilerimize teşekkür ederiz” dedi.

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